為離島留住教師 國中校長葉天文助解決生活不便

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（中央社記者許秩維台北8日電）澎湖縣白沙鄉白沙國中校長葉天文把教師宿舍打造成飯店，並安排交通接送和煮飯阿姨，更積極爭取教師名額，為離島留住老師，獲選教育家部落格人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，出生於二級離島七美的葉天文，在台灣本島讀到成功大學歷史系畢業，並修讀教育學程，拿到第一志願的成績卻選擇回家鄉澎湖服務，先後服務過將澳、白沙等7所國中，從老師、導師、各處室組長、主任、代理校長等職務，一路做到校長。

葉天文的兩個哥哥都是校長，三嫂也是校長。葉天文表示，年輕時常聽哥哥談論教育，感覺這是份很有意義的工作，吸引他投身教育；離島學習資源匱乏，學習刺激少，課本內容無法與生活連結，閱讀率低落，需要懷抱熱情的教育工作者投入，翻轉離島孩子的未來。

但要吸引教育工作者投入離島教育，不能單靠熱情與理念，必須協助老師克服生活上的許多問題。

葉天文舉例，首先得面對交通的不便，他過去在將澳國中擔任校長時，外地老師必須先從馬公搭船到望安島，再搭接駁船到將軍島，然後還得坐車，全程歷經1個多小時才能抵達將澳國中，然後還得面對食衣住行的不便，島上沒有超商、加油站、洗衣店等。

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為改善這些不便，葉天文申請改善經費，把教師宿舍打造成五星級飯店規模，提供新床組、新家具、安裝網路、第四台，往返輪船渡口還有休旅車接送，還請來煮飯阿姨，讓老師下班就有熱騰騰的飯菜可用，更細心調整排課時間，讓本島來的老師週末假期能提前回家。

葉天文更積極爭取想介聘返鄉的正式教師、公費生及偏鄉訪問教師名額，過去正式老師不及4成的將澳國中，在他努力下，逐年提升正式教師比率，代理老師也願意繼續留下來服務，至今7年幾乎都沒離開。（編輯：管中維）1110508