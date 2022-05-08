凌晨下班一早又開工 防疫人員只想與孩子過個母親節

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，南投縣防疫應變中心工作「爆量」，人員忙得不可開交，衛生局技士吳淑華（圖）8日凌晨2時下班，上午8時又回到辦公室，她盼快完成工作，找時間和孩子過母親節。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）疫情延燒，南投縣防疫應變中心工作「爆量」，人員忙得不可開交，衛生局技士吳淑華今天凌晨2時下班，上午8時又回到辦公室，她今天只想快完成工作，找時間和孩子過母親節。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，南投縣政府今天公布260例確診個案，另目前809例居家照護，由於確診人數持續增加，成立2年多、位在衛生局5樓的防疫應變中心電話被民眾「打爆」，工作人員累得筋疲力盡，就連今天母親節，也無法和家人相聚慶祝。

「我可能確診，到哪可快篩」、「快篩陽性，我該怎麼辦」、「請問，我孩子確診，附近又沒有兒童急診，怎麼送醫院」、「我的先生確診，家裡房間不夠，如何居家隔離」，問題各式各樣，就連民眾一大早到藥局排隊買快篩試劑，都是防疫應變中心要處理的問題。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，為因應疫情，今年年初進行人力調度，並重新盤點人力資源，停止非必要會議，全局動員投入防疫工作，隨著確診人數創高，從各鄉鎮市調來的衛生所防疫人員共15人支援應變中心，希望提供縣民更周全服務。

衛生局長陳南松說，工作人員上班第一件事就是勤前教育，務必傳達最新防疫資訊給民眾，包括24小時值班供電話諮詢、緊急就醫轉介、派遣防疫計程車、採檢、開立隔離通知書及送達、解隔通知書及送達、防疫旅館設置查核、疫苗管理、疫苗接種規劃、社區設站、試劑用藥管制、送藥到家、健康關懷等，都要立即處理。

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特別是確診人數暴增，縣民詢問電話「爆量」，人員除耐心回答，還得忍受抱怨，凌晨下班也是常態。曾任護理工作的吳淑華目前是衛生局技士，負責肺結核防治業務，昨天她上午9時到班，直到今天凌晨2時才下班，今天上午8時又回辦公室，幾乎無休息時間。

吳淑華透過衛生局新聞稿表示，參與防疫中心工作，之前曾一天作業達19小時，只為了造冊並精準疫調，查出確診者到過何處、接觸哪些人；今天是母親節，她下有2名孩子、上有母親，她只想趕快完成手上工作，找時間和家人簡單過個母親節。（編輯：陳仁華）1110508