國際飼料價格高 農委會建議以在地糙米、甘藷代替

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（中央社記者張雄風台北9日電）農委會今天表示，由於國際玉米、大豆等飼料原料價格上升，建議畜禽飼料可用台灣糙米、甘藷格外品及農副產物青貯料代替，並鼓勵牧草種植，預期最高能提供86%國內牧草需要量。

行政院農業委員會今天舉辦「國際穀物價格創新高，飼料原料用國產品嘛ㄟ通」記者會，表示經多年的研發，發現搗碎糙米（陳米）、甘藷格外品及農副產物青貯料皆可部分替代價格高漲的進口原料，營養不減且不影響生產效率；近年也積極推動休耕地種植國產牧草，預期最高能提供86%國內牧草需要量。

農委會指出，國內畜禽飼料原料幾乎仰賴進口，但全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰事以及航運費用高漲，使進口玉米、大豆等飼料原料價格節節上升，且供貨不穩定，玉米價格從民國109年至今漲幅已近100%。

農委會使用「台中秈17號」搗碎糙米取代50%、75%或100%飼料玉米，進行白肉雞、土雞、蛋雞、肉鵝、肉鴨、白肉豬及黑豬等7種畜禽的飼養試驗。建議白肉雞、蛋雞與白肉豬以糙米取代50%玉米較適宜，而其他畜禽則可用糙米完全取代玉米。

農委會提到，台灣每年甘藷產量約24萬公噸，甘藷加工過程會產生大量甘藷格外品；雖然甘藷含抗營養因子，但只要經過加熱（熟化、蒸煮、打粒、燒烤）或日曬即可破壞部分抗營養因子；經由動物試驗，建議豬、雞及鴨隻飼糧中甘藷取代玉米用量約在15%至30%，不影響畜禽生長性能及屠體性狀。

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此外，農委會補充，依據畜試所相關酒粕、大豆殼粒、麩皮、番茄皮渣青貯料、鳳梨皮渣青貯料、甘藷青貯料及發酵稻稈等研究，其結果均顯示可作為牛羊飼糧原料來源，惟需注意適當的餵飼量。

農委會表示，自110年9月分將甘藷格外品青貯飼料化技術技轉民間業者，並推出地瓜牛乳產品；今天則將應用農副產物飼料配方的「提升泌乳牛夏季泌乳量技術」技轉給中華民國酪農協會，自產玉米青貯料與農副產物精心調製的乳牛理想飼糧以降低酪農生產成本。（編輯：張雅淨）1110509