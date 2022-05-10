嘉義縣4大醫院開設防疫門診 加速幼童、長者看診

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嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院（圖）已在急診室外開設防疫門診，台中榮總灣橋分院則準備在下週開設，盼加速幼童、長者及疑似症狀者就診，避免病患塞在急診室及交叉感染。（衛福部朴子醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）COVID-19疫情已進入社區傳播階段，確診數日增，為減輕急診壅塞壓力，嘉義縣內長庚等4大醫院，今天起將在急診室外開設防疫門診，加速幼童、長者及疑似症狀者就診。

嘉義縣衛生局發布新聞稿表示，嘉義縣今天超過200人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），疫情已進入社區傳播階段，即日起縣內4大醫院將開設防疫門診。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院都已在急診室外開設防疫門診，台中榮總灣橋分院準備下週開設，加速幼童、長者及疑似症狀者就診，避免病患塞在急診室及交叉感染。

趙紋華說，長庚、慈濟、朴子醫院今天起每週一至週五上午防疫門診，僅受理現場掛號。台中榮總灣橋分院從18日起週三、週五開診，可現場掛號或電話預約，目前院方先設快篩站。民眾到醫院看防疫門診快篩陽性，會再做PCR採檢，依症狀給予藥物治療。

趙紋華提醒民眾，指揮中心已調整COVID-19確定病例採輕重症分流收治原則，80歲（含）以上無症狀、輕症或懷孕36週才收治於醫院，輕症符合條件者，可選擇7+7居家照護模式，隔離期縮減為7天，並進行7天自主健康管理。

縣長翁章梁表示，中央流行疫情指揮中心今天召開全國疫情醫療應變會議，嘉義縣提出緊急重症後送分流需求，請中央協助啟動緊急醫療網綠色通道機制，讓縣民無後顧之憂。

翁章梁說，目前嘉義縣6至11歲學童有2751人接種疫苗，接種率僅15.82%。疫情嚴峻，再度呼籲鄉親趕快打疫苗，保護自己，保護家人。（編輯：李錫璋）1110510

嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院10日起在急診室外開設防疫門診，台中榮總灣橋分院也將於18日起開診。圖為各醫院防疫門診表。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月10日