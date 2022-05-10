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雲林第二監獄群聚感染 96名受刑人確診

2022/5/10 15:52（5/10 17:22 更新）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林第二監獄一名受刑人因身體不適就醫，快篩陽性、PCR確診COVID-19，獄方針對相關接觸者採檢，截至今天下午3時，PCR檢測總計96人確診。

雲林第二監獄副典獄長黃勝雄今天接受中央社記者電訪時表示，一名受刑人8日快篩呈陽性反應，PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

黃勝雄指出，這名受刑人平常在監獄內的工廠上班，為無症狀者，獄方已經針對工廠人員和曾接觸的受刑人進行篩檢，同時要求獄所內相關人員9日上班時快篩。

根據雲林縣衛生局統計，有98人快篩陽性，再由醫院派員採檢PCR，總計96人確診。

黃勝雄說，96名受刑人幾乎是無症狀者，不到15人有咳嗽、流鼻水等症狀，全數已經隔離，並且給予藥物治療。監所人員全為陰性。

雲林第二監獄強調，目前確診個案已就地隔離，並由醫院進行確診者醫療照護相關事宜。監所防疫嚴格，針對新收受刑人或受刑人要外出就醫、出庭回監等都會先隔離7至14天，感染源有待釐清。（編輯：唐聲揚）1110510

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