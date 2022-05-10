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縣市疫情5/262

苗縣新增523確診創新高 國三生會考前停課1週

2022/5/10 16:22（5/10 17:22 更新）
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苗栗縣政府10日公布本日新增523人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中竹南鎮、頭份市皆破百例。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月10日
苗栗縣政府10日公布本日新增523人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中竹南鎮、頭份市皆破百例。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣今天新增523人確診COVID-19，創疫情以來單日最高，因應國中會考在即，為降低染疫風險，縣內各國中九年級生考前1週暫停實體課，改採居家線上學習。

苗栗縣政府透過新聞稿說明，縣內今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數達523人，為疫情以來的最高單日確診數，確診者年齡分布1歲以下至88歲，縣內18鄉鎮市除西湖鄉外，皆有案例，其中竹南鎮、頭份市均突破百人。

縣府衛生局指出，染疫人數竄升除反映近期疫情趨勢外，也與經歷母親節假期，民眾南北移動家庭共餐以及外縣市就學、工作者於北部地區PCR確診填報苗栗戶籍有關；目前疫情仍以職場、校園群聚、家庭群聚等為主。

縣府表示，目前確診個案是由衛生局收到通報後進行疫調，再依據分流收治原則，安排於住家居家照護或加強型防疫旅館或醫院進行隔離或治療。

縣府提醒，輕症者在居家照護期間，請補充水分、盡量臥床休息，觀察自身症狀變化，若出現喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚嘴唇或指甲床發青、24小時無尿或尿量顯著減少，可由同住親友接送或自行前往（不可搭乘大眾運輸工具）就醫，關於電子圍籬後續再補通報即可。

此外，國中教育會考將於5月21、22日舉行，為降低考生染疫風險，縣府宣布縣內各國中九年級學生，考前1週即5月16日至20日，暫停實體課程，改採居家線上學習；偏鄉學校或學生資訊設備不足者，經徵詢家長意見同意後，仍得採實體課程；若有學生需要到校溫書或自學，學校仍應提供必要空間與協助。（編輯：李錫璋）1110510

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