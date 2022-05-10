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台灣之星機房停電釀斷訊 台電：輔導提升設備可靠度

2022/5/10 18:30
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（中央社記者曾智怡台北10日電）台灣之星今天因機房停電，導致電信服務中斷；台電表示，後續將協助業者釐清自備發電機未能正常運作原因，並參考其他電信業者備援系統作法，以協助用戶改善提升可靠度。

台灣之星今天下午出現大規模斷訊狀況，台灣之星表示，稍早因受到台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定；目前機房電力已經恢復，用戶將會陸續恢復正常通訊。

對此，台電透過新聞稿說明，台北市內湖區今天上午11時46分，由於開關設備故障，造成瑞光路358巷一帶共41戶停電，其中一戶為電信業者機房。事發後台電立即派員前往現場搶修，並於下午3時41分恢復全數用戶正常供電。

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後續台電將協助台灣之星釐清自備發電機未能正常運作原因，並參考其他電信業者備援系統作法，以協助用戶改善提升可靠度。

台電表示，台灣之星是以申請低壓方式供電，為避免電信服務因停電中斷，將協助用戶整體評估，是否設法再提高緊急發電機容量，對重要設備也加裝不斷電電源（UPS）設備，並建議可比照其他電信業者，將用電型態替換為可靠度較高的高壓供電，也能透過申請第二路備用電源等措施等，避免類似情事再度發生。（編輯：趙蔚蘭）1110510

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