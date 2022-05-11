調整染疫孕婦輕重症分流機制 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）國內COVID-19本土疫情升溫，婦產科醫學會呼籲建立孕婦輕中重症分流指引，指揮中心今天召集專家開會討論，指揮官陳時中下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，昨天新增5萬780例本土個案，創單日新高，確診個案中新增34中症、14重症，12例死亡個案。20多歲死亡個案為日前亞東醫院及指揮中心已提前說明的孕婦，不幸染疫後呼吸困難窘迫，緊急剖腹產沒能保住寶寶，孕婦病逝。

台灣婦產科醫學會近日對外表示，國內近期每日約新增300名孕婦確診COVID-19，呼籲建立孕婦輕中重症分流指引，也建議放寬孕婦口服抗病毒藥用藥標準，分流指引今天開會討論，相關決議將是今天下午記者會焦點之一。

本土確診個案暴增，口服抗病毒藥僅開處方3000多份，引來看得到吃不到的質疑。醫界人士認為，藥品交互作用、開藥流程及據點、醫師擔心賠償風險、採檢爆量延遲，是影響居家照護取得口服藥的4大癥結點，指揮中心面對相關問題解決之道，備受矚目。

本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，指揮中心日前通令北北基桃500床以上醫院，確診者專責病房開設須達病床數30%，強調中小型醫院也要收治確診者，未強制要求專責病床占比，將再訂定詳細開設規定，後續內容將於記者會持續受關注。

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根據指揮中心統計，截至5月9日，本土確診個案有37萬108人為輕症或無症狀個案、占99.77%，中症累計689例、占0.19%，重症累計136例、占0.04%，中重症累計166例解除隔離。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：李亨山）1110511