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農民在拍賣市場染疫 可申請職災保險最多9600元

2022/5/11 11:30
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）民進黨籍立委邱議瑩今天質詢肯定農委會體恤農民，6日行文地方政府比照勞保職災給付，染疫若住院隔離最多可領9600多元，但怕在拍賣市場染疫不算數。農委會主委陳吉仲說，算數。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。

邱議瑩指出，1日起，「勞工職業災害保險及保護法」上路，勞工染疫可依相關規定申請給付，感謝農委會體恤農民，6日行文地方政府比照勞保職災給付，認定染疫COVID-19為職業病，依照農委會的算法，若有住院隔離，最多可領新台幣9600多元，當然希望不要染疫才好；但是她擔心必須在田間採收、集貨場染疫才算。

陳吉仲回應：「就我知道，在拍賣市場染疫也算。」

他說明，因為包含從住家到農田路上發生車禍、農產採收送到市場也算是職災，這些都符合工作場域定義。邱議瑩最後呼籲簡化申請流程。陳吉仲說，可以。（編輯：張芷瑄）1110511

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