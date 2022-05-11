台北港填海造地案進二階環評 填料為重點評估
2022/5/11 16:05
（中央社記者張雄風台北11日電）為因應未來風機大型化組裝，台北港提出南碼頭區二期填海造地環評案。本案依法應辦理二階環評，環委提出重點評估項目包含填海造地填料量、海水影響等，環評大會決議本案進二階環評。
行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第419次會議，審查「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫環境影響說明書」。本案依開發範圍及類型，屬於環評法規範應辦理第二階段環評程序的開發案。
開發單位台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，本案包含外廓防波堤約5100公尺、南碼頭二期圍堤約5720公尺、圍堤造地面積約320公頃。
開發單位表示，本案主要為因應未來風機大型化趨勢，接續於台北港南碼頭區二期規劃相關風機及水下基礎預組裝用地，串聯既有南碼頭區基礎設施，並擴大離岸風電運輸維護基地，提供未來綠色能源產業完整開發用地。
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環評委員提出重點評估，包含不同造地料源特性差異甚大，補充各類料源預估填料量、並對海域水質可能影響，研提環境影響減輕措施；另外加強計畫範圍地質鑽探調查，研擬造地沉陷安全監測計畫。
環委並提到，開發單位應評估外廓防波堤及圍堤造地工程對沿岸流、漂沙、海岸地形變遷，包含侵蝕、淤積、突堤效應等，並擬減輕措施；加強海域及陸域生態調查；進行氣候變遷極端海象（如颱風暴潮）下安全風險評估。環評大會決議本案進行二階環評。（編輯：陳清芳）1110511
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