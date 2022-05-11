北市專責病房776個空床 柯文哲：10天內暫可應付

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市今日新增8265例COVID-19本土病例，市長柯文哲表示，可能有點黑數；而專責病房空床數還有776個，未來10天內暫時可以應付，視情況斟酌是否加開到30%。

台北市長柯文哲今天下午至木柵機廠車來速篩檢站視察並召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。

北市今天新增8265例，比昨天的1萬多例少，柯文哲被媒體問及是否存在確診黑數時表示，「我認為應該是有一點」。

柯文哲表示，因為北市醫療量能不只給市民用，以北士科車來速為例，來篩檢的民眾超過一半戶籍不在北市，雖然是北市的實驗室在做PCR，但確診數是回報到戶籍地的縣市。

柯文哲並說，北市各醫院專責病房，目前還有776個空床，以統計到9日的數據，住院187人、出院122人來說，每天成長65人，接下來10天應該沒問題，但隨著確診人數增加，必須確保須住院的患者有床位，這是最後的底線，在此之前不會管制太多、特別是經濟活動。

柯文哲指出，現在各醫院專責病床先開到20%，之後是情況再看是否加開到30%，而之後北市所有急門診預約掛號等會統一到單一的網站，大部分確診者、尤其是接種過的人症狀都不會太嚴重，希望輕症者在醫院外就能處理。

柯文哲並呼籲，木柵機廠車來速篩檢站上下午各提供300個預約、100個現場掛號名額，但沒預約的話就必須現場排隊，還是鼓勵大家預約，並用儲值夠的悠遊卡結帳以加快速度。（編輯：張銘坤）1110511