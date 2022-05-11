挖掘在地職人故事 社企盼創造100個來台理由

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光業大幅衰退。一個民間社會企業「挺好Talk」正推動挖掘100個在地職人故事，創造100個來台灣的理由。

「挺好Talk」今天透過公關公司發布新聞稿，為發展城市永續的概念，「挺好Talk」透過與在地職人的合作，累績城市的旅遊會話資本，重新定位城市的優勢。

「挺好Talk」創辦人張幼霖2018年以設計職人的角度，在高雄舉辦了第1次的「挺好Talk」城市論壇，重新定義高雄港都旅遊。今年再挖掘出淡水職人的故事，包括鄉土攝影家程許忠用鏡頭看盡淡水50年來的山城風華；無添加料理廚師廖千慧用淡水在地食材創造幸福饗宴；灣聲樂團李哲藝用音樂聆聽的淡水的異國風情與生活日常。

張幼霖說，「挺好Talk。Say台灣」系列，源自他希望能將台灣的每一座城市，透過以人敘事的模式，擦亮外在吸引力，引動內部光榮感，進而累積旅遊會話資本；在這樣的初心下，2018年從高雄出發，2020年列車駛進了屏東，透過在地職人真實的在地故事，譜出對屏東的依戀。

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張幼霖說，2021年從台灣尾來到台灣頭，為基隆這處即將再生的海港城市，做了最佳見證，今年造訪了北台灣另一座歷史之城淡水，成功的將食材、音樂、歷史與文化等元素，重新詮釋與設計，期待為淡水創造觀光以外的新DNA。

張幼霖說，目前這4座城市已經詮釋了32名在地職人的故事，這些人用他們的故事點亮每座城市，「挺好Talk」期望能為台灣，挖掘100名在地職人的故事，創造100個來台灣的理由，能成為政府部門與民間單位的夥伴，做為推動「城市品牌」的新典範。（編輯：陳政偉）1110511