台中招募退休人員抗疫 已逾500名醫護報名

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台中市長盧秀燕（圖）12日在流行疫情指揮中心防疫記者會表示，全國首次破6萬例，代表COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，市府推出「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」等機制，協助醫院分流，維繫醫療量能。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月12日

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（中央社記者蘇木春台中12日電）因應本土確診人數急遽上升，台中市府招募退休或離職人員加入抗疫陣線，台中市長盧秀燕今天表示，目前已有500多名退休與離職醫護人員報名，呼籲更多市民加入防疫行列。

台中市政府下午召開流行疫情指揮中心防疫記者會，盧秀燕在會中表示，台中市今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增3830例本土確診，今天全國首次破6萬例，代表疫情持續升溫，市府推出「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」等機制，協助醫院分流，維繫醫療量能。

盧秀燕指出，由於本土疫情確診人數急遽上升，市府所有局處總動員支援防疫工作，近期又因中央防疫政策調整，每天須快速完成大量疫調與居家隔離照護等工作，因此衛生局強力招募退休或離職人員加入抗疫陣線，包含醫事專業及行政工作，盼引入更多民力。

盧秀燕說，市府各局處人力投入支援防疫，包含疫情調查監測、隔離者居家照護與健康追蹤、24小時就醫專線轉介、防疫物資採購及疫苗接種等工作，但政府人力資源有限，盼藉「台中市招募退休（離職）人員支援抗疫計畫」，讓台中市抗疫陣線更加堅強。

盧秀燕表示，目前已有500多名退休與離職醫護人員報名，衛生局將依照服務地區意願與專長經歷，各區衛生所正在進行媒合，呼籲更多市民朋友加入城市防疫行列，包括「具備醫事專業證照相關人員」與「一般行政工作」都有需求，詳細資訊已公布在台中市衛生局網站或臉書（Facebook）粉絲專頁。

有關確診者居家照護統計，衛生局說明，截至今天上午10時止，已送出2萬2072人進行評估，其中1萬8745人（84.93%）已收案居家照護，累計健康關懷7萬522人次、視訊診察1943人次、送藥到府866人。

專責病床部分，病床數共936床，較昨天新增38床，其中已使用數為353床（37.71%）、可使用數為583床（62.29%）。（編輯：陳仁華）1110512