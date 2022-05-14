迎解封商機 飯店業面臨缺工挑戰待解

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（中央社記者江明晏台北14日電）在防疫政策從清零走向與病毒共存下，下半年國境解封有望；但在大啖解封商機前，飯店業已開始擔憂「缺工」挑戰。除加薪留才外，飯店業者更盼政府開放使用外籍勞工，也有業者導入智慧機器人或加強產學合作。

熬過兩年的疫情寒冬，國內旅遊市場有望在下半年解封，迎來的除了新商機，還有缺工挑戰，讓產業大老紛紛叫苦。

寒舍餐旅（2739）董事長蔡伯翰直言，缺工會是所有飯店要共同面對的議題，國境恢復正常後，一旦飯店住房率回到7成，「就會像工廠產能利用率有70%，生產線卻沒有人去照顧一樣，會是一個很大的挑戰」。他評估，目前飯店業人力大約只能應付4成左右的住房率。

晶華（2707）董事長潘思亮先前也曾公開喊話，台灣是全世界最缺人才的地方，以服務、零售、餐飲來看，職缺比是7比1，飯店是人力密集產業，解決缺工無疑是最迫切的問題。

為何飯店業會有缺工挑戰，產業人士分析，全球都面臨缺工，大環境的問題是戰後嬰兒潮世代開始退休，但新世代人口結構改變、出生率下降，加上疫情迫使遠距居家上班，年輕人不想回到職場，造成離職率上升，於是各行各業都出現缺工問題，人力密集的服務業則有更大的影響。

蔡伯翰說明，這兩年科技業表現很好，因為疫情相對受挫很深的觀光業，收入和前景都大大影響了人力招募，即使目前基層薪資已高於疫情前約1到2成，還是無法順利吸引年輕人跨入這個產業。

產業人士更指出，飯店業之所以在招募上相對弱勢，來自於現在年輕人如果想賺錢打工，會有更多的選擇。例如可以尋求時間更自由的美食外送，甚至很多年輕人因為投資虛擬貨幣有成，「根本不需要去端盤子、當服務生賺取收入」。

該如何解決缺工議題，潘思亮認為，服務業應比照製造業，開放補充外勞，如此高、中階本地人力資源才能往上升級。

他指出，人力結構是一座金字塔，若只有高、中階人力，沒有基層人力來打基礎，做基本服務業工作，「這金字塔可能只有一半」，國內產業也無法升級。因此呼籲政府盡快開放外勞，重申「這是非常迫切國安危機」。

蔡伯翰也表態，希望和政府討論把飯店業納入引用移工政策的範圍內，周邊國家地區如港澳、新加坡的飯店業，都已經在使用大量外籍勞工。

針對飯店業表示人力吃緊，盼開放引進移工，勞動部日前回應，將啟動專案媒合服務計畫；但據統計，去年房務人員徵才薪資起薪平均為新台幣2萬5438元，缺工應可先從「加薪」解決。

產業人士透露，事實上飯店業已連續加薪留才，若要在短時間內大幅度提高薪資，對於才剛從疫情寒冬走過的飯店業者來說，其實壓力不小，再加上現階段通膨原物料大漲，人力成本若一口氣提高，勢必壓縮獲利表現，不利產業健康發展。

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因此，飯店業也開始尋求其他轉型之道，協助舒緩未來人力缺口的壓力。台北六福萬怡酒店表示，智慧科技與人力的結合，已成為飯店業不可或缺的未來潮流，飯店導入智慧機器人，將重複性的標準化工作，由機器人取代，讓現場服務人員透過高科技的協助，能更專注於與客人高互動的服務品質，提高人力使用效率。

雲朗觀光集團表示，因為全球性的通膨、缺工及原物料的上揚，集團為了在通膨的大環境下照顧員工，今年已為基層員工調薪，雲朗也持續與十多間大專院校簽訂產學合作計畫，並引進不同科系、不同領域的學生，讓學生進行職涯探索，期待未來學生踏入職場時能夠更快接軌。（編輯：張良知）1110514