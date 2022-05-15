更多編輯台推薦新聞：
芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎
生活

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
口服藥綠色通道 65歲以上快篩陽經醫評估可投藥
首頁 / 生活

臉部平權國道馬拉松 遠通依跑者公里數捐公益

2022/5/15 14:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）「臉部平權運動台北國道馬拉松」今天開跑。遠通電收首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，所有參賽者每跑1公里，遠通便投入新台幣1元守護兒童、高齡者等弱勢交通族群。

遠通電收發布新聞稿指出，遠通電收今年首度贊助國道路跑，號召跑者一起跑出健康和愛心，吸引數千名跑者報名參賽，其中參與全程、半程馬拉松的跑者，占總參賽人數近半。

遠通電收並宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑1公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於所有跑者，將跑者所累計的愛心跑程集結起來，1比1轉化為道安公益經費，用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

遠通電收人員也組成遠通uTagGO啦啦隊、認養一個補給站，儘管賽事過程下著綿綿細雨，依然熱情為選手加油打氣、遞上杯水為選手補充水分降溫，展現服務精神。

遠通電收在活動主會場設攤位，除了邀民眾響應「減碳出任務」活動，還宣導申辦eTag代扣國道通行費與停車費減少紙張浪費與車輛怠速更環保，降低接觸風險。（編輯：管中維）1110515

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族