臉部平權國道馬拉松 遠通依跑者公里數捐公益

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）「臉部平權運動台北國道馬拉松」今天開跑。遠通電收首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，所有參賽者每跑1公里，遠通便投入新台幣1元守護兒童、高齡者等弱勢交通族群。

遠通電收發布新聞稿指出，遠通電收今年首度贊助國道路跑，號召跑者一起跑出健康和愛心，吸引數千名跑者報名參賽，其中參與全程、半程馬拉松的跑者，占總參賽人數近半。

遠通電收並宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑1公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於所有跑者，將跑者所累計的愛心跑程集結起來，1比1轉化為道安公益經費，用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

遠通電收人員也組成遠通uTagGO啦啦隊、認養一個補給站，儘管賽事過程下著綿綿細雨，依然熱情為選手加油打氣、遞上杯水為選手補充水分降溫，展現服務精神。

遠通電收在活動主會場設攤位，除了邀民眾響應「減碳出任務」活動，還宣導申辦eTag代扣國道通行費與停車費減少紙張浪費與車輛怠速更環保，降低接觸風險。（編輯：管中維）1110515