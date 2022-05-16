高市議會副議長陸淑美快篩陽性 服務處清消1天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高市議會副議長陸淑美今天表示，上週因助理確診，自己居家隔離、每天快篩，近日也有發燒等症狀，原本快篩陰性，不料今天上午快篩變陽性，雖跟服務處沒接觸，保險起見仍清消1天。

陸淑美上午接受媒體電話聯訪表示，她的助理5月11日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她居家隔離，每天做快篩都陰性，但前幾天發燒38.5度，喉嚨也不太舒服，今天上午8時快篩，居然出現2條線陽性。

陸淑美說，她上午8時30分出門去做PCR，跟醫護人員說自己的症狀後，對方給她藥物，並回家等PCR簡訊通知結果；雖然她跟服務處沒有接觸，但為保險起見，還是先清消1天。

此外，高雄市議會今天也傳出有議員確診後，到議會研究室居家隔離。但議會秘書長黃錦平上午接受媒體聯訪時澄清說，這名議員只是在等PCR結果出爐之前，到議會研究室整理資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃錦平說，這名議員昨天快篩陽性，接著去篩檢站做PCR，之後想到確診會隔離，因此到議會研究室整理問政資料，預備在家居隔時使用，昨天晚上資料整理完就回家，今天上午還未收到PCR確診簡訊，「在研究室居隔是不正確的消息」。

黃錦平並表示，研究室主要是提供議員問政資料研究、工作及接受民眾陳情的地方，三餐、盥洗、就醫都不方便，並不適合作為確診居家隔離處所。（編輯：陳仁華）1110516