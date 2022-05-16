竹市光復高中「糙米夾心餅」 獲餐旅競賽第一名

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新竹市光復高中16日表示，餐飲管理科學生參加「全國高級中等學校餐旅群111年專題及創意製作競賽」，以富含膳食纖維及維生素B群的「糙米夾心餅」獲得專題組第一名。（光復高中提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市光復高中餐飲管理科學生參加全國餐旅專題及創意製作競賽，以富含膳食纖維及維生素B群的「糙米夾心餅」獲得專題組第一名。

新竹市光復高中今天提供新聞稿，餐飲管理科高二學生李旻臻、范采葳、洪振皓、徐芷婕及林暐倫參加「全國高級中等學校餐旅群111年專題及創意製作競賽」獲得專題組第一名佳績。

林暐倫於稿中表示，平時每週實習課都會用到糖，但發現吃多了會變胖，因此他們希望製作減糖又能兼顧美味的食品，這次研發出「麴心協力，創糙新滋味」。

林暐倫指出，他們用台灣在地生產的糙米經米麴發酵，使大分子分解成小分子，產生天然的香甜味製作成糙米糖漿，將發酵過的廢棄糙米渣取代麵粉製作餅乾體，改善糙米直接食用組織粗糙、不易咀嚼的缺點，製作出「糙米夾心餅」。

林暐倫說，競賽過程必須透過團隊分工合作，並且不斷實驗佐證、反覆練習，加上指導老師多方協助，如資料整合技巧與問答激勵，才能讓整個專題更專業與深入。

指導老師廖杏珠於稿中指出，糙米夾心餅富含膳食纖維及維生素B群，食材遠離精緻糖，健康零負擔，在決賽中創造出優異的表現。

光復高中表示，全國餐旅專題及創意製作競賽分為初賽、15個職群複賽及全國決賽，今年餐旅群專題組總計有140件作品列入評比，複賽評選出14件優勝作品，於5月5至7日在國立台灣師範大學進行現場決賽。（編輯：李錫璋）1110516