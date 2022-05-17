組類NGO商談釋迦解禁？ 陳吉仲指中國恐站不住腳

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）中國片面暫停台灣釋迦輸入，台東縣長饒慶鈴盼組類NGO與中國商談解禁。農委會主委陳吉仲今天說，中國禁釋迦理由是介殼蟲，若透NGO方式商談，中國在國際上恐站不住腳。

去年9月中國以台灣釋迦驗出介殼蟲為由，片面宣布暫停台灣釋迦輸入。台灣輸入中國的釋迦以鳳梨釋迦為主，而超過90%的產量在台東縣。

農委會為穩定鳳梨釋迦產銷，立即邀請產地農民團體、地方政府、內外銷與加工業者召開緊急會議，研定外銷、內銷及加工等「3支箭」協助農民。

目前鳳梨釋迦產期已結束，陳吉仲與相關單位今天到台東縣向農民報告「3支箭」成果。

饒慶鈴在會議中提問，這次在中央與地方合作下射出3支箭，但農民最大期盼還是希望能繼續維持中國市場，今年釋迦若仍無法出口到中國，有沒有可能讓台東縣政府組成「類NGO」團體與中國商談看看。

對此，陳吉仲表示，如果透過NGO（非政府組織）團體方式中國同意釋迦輸入，「這就好玩了」，因為當初中國禁止釋迦輸入的理由是介殼蟲。

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他說，「介殼蟲不會分藍綠」，牠的問題是一個科學專業的評判，如果對岸現在是透過NGO處裡，那在國際上或是WTO（世界貿易組織）上會站不住腳。不過，站在農民的權益確保角度，他尊重大家的努力。

陳吉仲指出，釋迦問題，農委會除在WTO持續努力外，也定期在兩岸的動植物檢疫管道上不斷地反映這議題，在未獲得中國解答前，農委會還是會以目前「3支箭」全力執行，尤其是加工部分及開拓更多銷管道，同時也讓價格回到農民可以接受。（編輯：戴光育）1110517