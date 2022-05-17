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共享電動機車平台定位更精準 租借成功率提升7.5%

2022/5/17 17:31（5/17 17:51 更新）
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台灣首家成立的智慧共享電動機車品牌威摩科技（WeMo Scooter）17日宣布服務升級，可讓出租的機車定位更精準，方便使用者更快速找到車輛，估計車輛租借率可成功提升7.5%。（威摩科技提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月17日
台灣首家成立的智慧共享電動機車品牌威摩科技（WeMo Scooter）17日宣布服務升級，可讓出租的機車定位更精準，方便使用者更快速找到車輛，估計車輛租借率可成功提升7.5%。（威摩科技提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月17日
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣首家成立的智慧共享電動機車品牌威摩科技（WeMo Scooter）今天宣布服務升級，提供更精準的機車定位，方便使用者更快速找到車輛，租借成功率可望提升7.5%。

威摩科技今天發布新聞稿，服務升級可讓出租的機車定位更精準，主要是導入Google ARCore Geospatial API的技術，透過GPS獲取用戶位置，並使用街景數據比對，就像是將用戶放進結合現實世界的地圖裡。

威摩科技說，以往民眾在租借共享車輛時，常會發生平台顯示有車，到了指定地點卻找不到車，服務升級後，因更精準，方便民眾快速取得機車，估計車輛租借率可成功提升7.5%。

另新服務也具有讓民眾透過APP的實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下個使用者創造更快速尋車地便利性。

威摩科技成立至今邁入第7年，目前約有6000輛電動機車，服務上線至今，創下逾1億騎乘公里，可繞地球近2500圈，減少碳排放量高達3500噸。

威摩科技執行長吳昕霈表示，WeMo Scooter將持續以綠色智慧運輸先鋒為使命，為台灣交通軟實力盡一份心，並提升國際競爭力。（編輯：張芷瑄）1110517

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