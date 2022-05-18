特色團體旅遊納客運 觀光局：最快下週上路

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（中央社記者余曉涵台北18日電）特色團體旅遊將納公路客運及國道客運，觀光局今天表示，最快下週就可以公告，讓特色團遊的旅行方式不僅遊覽車，也可選擇使用公路客運或國道客運。

交通部長王國材昨天請觀光局配合修正獎勵旅行業推廣特色團體旅遊，納入國道客運、公路客運作為配套的銜接交通工具。

對此，交通部觀光局副局長林信任今天在觀光局2022澎湖自行車跳島嘉年華記者會中接受媒體聯訪表示，相關指引已在修正當中，最快下週就可以公告上路。

林信任說，特色團遊延長到6月底，延續之前的方案，1團補助新台幣2萬元，每家旅行業申請團數，最多以申請15團為限，設有分公司者每一家分公司可再增加5團，且應由總公司申請。

根據獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點，依照基本條件規定，組團人數應有旅客15人（含）以上，若行程中有安排至離島地區旅遊者，旅客應為6人（含）以上，且旅遊天數應為2天1夜以上，且行程安排於放假日未超過1天。

另外，是否會有新的國旅補助，林信任表示，目前要等確認是否會有經費，觀光局內部的確有相關規劃，待確定後再對外公布。（編輯：張雅淨）1110518