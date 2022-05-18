本土疫情延燒 飯店餐飲業者自主加強防疫

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（中央社記者余曉涵台北18日電）國內COVID-19疫情延燒，不少飯店或餐飲業者都自主加強防疫，包含有信義區飯店率先維持「3+4」隔離外，還有業者要求有風險員工上班前需快篩，盼讓消費者安心。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，不少飯店業者及餐飲業者都紛紛宣布自主加強防疫，希望能讓消費者放心。

誠品行旅今天表示，因應0+7防疫新制上路，為提供旅客一處安全無虞的用餐與休憩所在，率先於疫情高峰階段，提出維持「3天居家隔離+4天自主防疫」的政策，鼓勵員工自主加強防疫措施，並持續於飯店全館全面落實消毒與清潔工作，堅持以高防疫標準守護所有旅人健康安全。

台北晶華酒店指出，視員工與顧客健康為最高考量，將自主實施嚴於政府法規的管理規範，員工若為打滿3劑疫苗確診者的同住家人，需實施2天居家隔離，隔離後快篩陰性可上班，但需實施7天「自主防疫管理」。

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北投大地酒店說，即日起旗下「奇岩一號」、「喜歡西餐廳」主動加強防疫作為，包含協助來館客人量測體溫、酒精消毒；餐廳人員每日量測體溫、全面佩戴口罩、餐期之間全面消毒；訂席優先以包廂為主；非包廂的桌與桌間距至少拉開到1.5公尺；減少4成至5成客人承載量；以梅花座錯席而坐；必要時進行用餐時段分流。

饗賓餐飲集團表示，落實疫調及匡列，像是職場人員如出現身體不適、疑似染疫、員工家屬染疫皆由專人專案管理；有風險的同仁，也就是與確診者同住者、密切接觸確診者及身體不適者等，都需快篩陰性才能上班，以保護職場安全。對於確診或居家隔離中的員工另有專人關懷、提供物資，讓員工安心度過。（編輯：張雅淨）1110518