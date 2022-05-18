確診人數攀升 中市府將啟用大型篩檢站

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台中市長盧秀燕18日指出，台中近期確診數增加趨勢與全國一致，台灣疫情還在爬升，沒有緩解，必須「準備再準備」。市府參考北部大量確診處置措施，已經著手規劃大型篩檢站，近日內就會啟用。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市今天新增本土確診個案6770例，市長盧秀燕表示，疫情持續攀升，經參考北部處置措施，已著手規劃大型篩檢站，近日內就會啟用，避免民眾為了篩檢都擠到醫院。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案6770例，比昨天的4770例大幅增加2000例。

盧秀燕指出，台中近期確診數增加趨勢與全國一致，台灣的疫情還在爬升，沒有舒緩，必須「準備再準備」。市府參考北部大量確診的處置措施，已經著手規劃「大型篩檢站」，近日內就會啟用，希望能服務快篩陽或類似症狀的民眾，避免民眾為了篩檢都擠到醫院。

在兒童疫苗接種部分，盧秀燕表示，教育局從昨天起印製國小與國、高中進行接種疫苗的接種須知及意願書，家長於明天之前能拿到接種須知及意願書，後續將依中央所規劃的期程，啟動台中市校園集中接種作業。

盧秀燕說，依照教育部規定，需讓家長至少有7天的思考期，是否讓學童接種輝瑞兒童疫苗，經與中央聯繫，台中市的國高中與國小的疫苗，應會在25日以後送抵，因此市府預計30日起進行輝瑞兒童疫苗接種作業，家長也可自由選擇帶孩子到一般醫療院所施打。

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對於台北市國高中小23日起進行遠距教學，民進黨台中市議員王立任與國民黨市議員張廖乃綸都呼籲市府，立即邀集家長團體、學校代表、教師團體等開會商議，決定台中市高中以下學校，究竟是否統一停課。

盧秀燕表示，市府滾動式檢討相關預防性停課措施，考量部分家長反映若學生停課將被迫須請假在家中陪伴小孩，教育局近期將盡速邀請家長團體、教師團體及校長團體等共同協商。（編輯：陳政偉）1110518