高苑科大恐發不出薪 教部要求董事會5/28前捐資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、許秩維台北18日電）高苑科技大學日前被立委指讓外籍生淪為血汗學工，近日又傳出財務危機，恐發不出薪水。教育部今天表示，已列入專案輔導學校，要求董事會28日前將捐資承諾入帳。

民主進步黨籍立委范雲6日召開記者會指出，高苑科大外籍生一週工作40小時，在工廠從事與學業無關的勞力工作，經常加班到深夜。教育部派員訪查後，確認高苑科大實習課程辦理不當，並有引導學生對外宣稱只工作20小時的情形，因此列計「重大行政缺失」， 111學年度起禁止招收境外生。

高苑科大教職員工預計19日上午在校園召開記者會，控訴新董事會於今年3月上任後，不履行捐資承諾，刻意使學校被列專案輔導，並決議112學年度全校停招，轉型做長照機構。

教育部今天傍晚以文字回應中央社指出，高苑科大從106年開始連續出現虧損，累積達新台幣5.4億元，今年1月底已無可用資金，教育部因此要求董事會在2月前捐資1.5億元，解決財務短絀。

高苑科大於2月底改組董事會，教育部讓新董事會分期捐資，但3日14日到期時，董事會承諾的新台幣3000萬元沒有到位，高苑科大因而被列為專案輔導學校。

教育部指出，已發文給高苑科大董事會，強調若捐資一直沒有入帳，將依「私立學校法」第77條開罰董事長新台幣10萬到50萬元罰鍰，並會按次處罰到改善為止。

教育部指出，高苑科大董事會4月28日開會後，認學校財務支出控管不佳，無法將捐款直接捐入學校帳戶，決議設立信託專戶。教育部已於5月13日同意，並要求在5月28日前設立專戶並存入5000萬元，否則依「私立學校法」第25條，以造成校務無法正常運作為由，向法院聲請解除全體董事職務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部也提到，「私立高級中等以上學校退場條例」已於5月11日公布施行，被列入專輔學校經退場審議會認定公告後，將由教育部加派教職員、學生及學者專家至少3人擔任董事，改善期間為1年，超過期限將命停招，並改派新董事處理後續停辦及解散事宜。

教育部技職司副司長柯今尉接受中央社電訪表示，高苑科大新董事會上任後，與教職員工產生對立。現階段教育部會要求董事會在期限內將捐資補齊，如果董事會沒有做到，就會有後續措施。（編輯：陳清芳）1110518