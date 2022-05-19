王國材：汽燃費維持隨車徵收 不宜與碳費整併

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部長王國材今天在立法院答詢表示，汽車燃料使用費主要是地方政府用在道路養護與興建，目前仍較適合維持隨車徵收，不宜與因應淨零轉型開徵的碳費整併。

立法院交通委員會邀請王國材就「淨零碳排轉型之精神重新評估汽車燃料使用費徵收、使用之合理性及交通部推動2030年公車全面電動化政策執行情形」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立法委員李昆澤說，目前汽燃費隨車徵收，好處是收入穩定，但駕駛對公平性有意見，因現在電動車免徵汽燃費，當電動車普及時，汽燃費來源會受衝擊，建議交通部研議多元徵收方案，像日本就有3種方式。

民進黨立委劉世芳說，在淨零排放方面，交通部做的仍不夠，應用其他政策工具改善，建議從汽燃費引導，減少汽油使用，也是在汽燃費加入碳排考量，如果達到淨零標準，減收汽燃費，未達標準者增加汽燃費。

王國材表示，目前汽燃費每年隨車徵收的費用約新台幣530億元，根據公路法規定，汽燃費是用在公路養護、修建及安全管理費用，是很多縣市在公路養護與興建的重要來源，碳費則是用在防制空氣污染等環境保護，徵收對象、目的及用途都不同，汽燃費不宜與碳費整併。

針對未來電動車數量增加，汽燃費收入可能減少，王國材說，目前電動車數量少，仍在鼓勵階段，所以免徵汽燃費，將來普遍時也會評估收費，例如依cc數換算。

根據交通部提出的報告，也針對汽燃費其他徵收方式做評估，其中隨油徵收方案，因目前環保署已隨油收取空污費，另在考量民生、工業用油是由銷售端免徵或採先徵後退，無法區分辨識用途流向及對象，且2公秉以下儲油槽不須申請，可能成為免徵油品流用管道。

至於汽燃費若依里程計費，涉及碼表易被竄改，難達公平，且車載單元另需成本。（編輯：管中維）1110519