汽油下週估降1角 中油持續吸收國際漲勢

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（中央社記者曾智怡台北20日電）中國COVID-19疫情趨緩，上海擬逐步解封，加上北半球即將進入夏天用油旺季，國際油價應聲上漲；不過，中油持續啟動油價平穩雙機制，預估23日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.1元，柴油價格不調整。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升28元。

俄烏開戰以來，國際油價居高不下，根據中油浮動油價公式，累算至5月19日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶110.01美元，較上週105.57上漲4.44美元；新台幣兌美元匯率為29.756元，與上週持平。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲5.1元，柴油調漲6.6元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估23日凌晨零時起，汽油每公升價格調降0.1元，柴油價格不調整。（編輯：楊凱翔）1110520