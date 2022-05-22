未來一週偏暖濕 西半部東北部防劇烈降雨

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氣象局預報27日前偏暖濕，鋒面及西南風影響，西半部、東北部防局部大雨，不排除有劇烈降雨。圖為北市中山商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，對流雲系旺盛，高雄、屏東及南投防豪雨、大雨；未來一週在27日前偏暖濕，鋒面及西南風影響，西半部、東北部防局部大雨，不排除有劇烈降雨；預估28、29日天氣漸回穩。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、屏東地區有局部大雨發生機會，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天白天鋒面逐漸靠近，北部、東半部有局部雨；南部、中部山區有午後雷陣雨，並有局部大雨發生機會。

陳伊秀表示，明晚至24日清晨，鋒面由北往南移動，若移動速度快，明晚起北台灣降雨機會就會提高，24日起各地都會降雨，持續影響至27日；預估28、29日鋒面北移，降雨慢慢趨緩。

陳伊秀說，降雨熱區會隨鋒面南北移動而有所不同，提醒西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨；24日至27日另有西南風帶入水氣，不排除會有劇烈性降雨發生。

溫度部分，陳伊秀提到，明天白天稍微回溫，北部今天高溫約攝氏24度，明天回到26、27度；未來一週北部、東北部低溫約22、23度，南台灣約23、24度。

陳伊秀說，高溫部分，24日起因降雨影響，白天北部、東北部約25、26度，南台灣約27、28度，整週偏暖濕；預估28、29日鋒面北移，北台灣高溫回升到28至30度。

陳伊秀提醒，明天清晨中南部可能有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110522