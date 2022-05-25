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端午國道新竹到台南若壅塞 高公局：改走台61線

2022/5/25 10:38
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（中央社記者余曉涵台北25日電）端午連假即將到來，高公局今天說，若連假期間國道新竹到台南車多壅塞，建議用路人可改走台61線，避開國道中南部壅塞路段。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，今年端午連續假期預期會有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。

高公局說，建議往返國道新竹至台南路段民眾，可從國道3號115公里處的西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區；新竹至台南沿途用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84與台61線銜接。

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高公局提醒，連假第2、3日的早上7時到隔天凌晨0時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61香山匝道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引，提醒民眾出門前先查詢地圖，並妥善規劃行車路線。

高公局說，端午節連假期間，國道有幾處交流道採時段性入口匝道封閉管制措施，提醒用路人注意。（編輯：李亨山）1110525

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