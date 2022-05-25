雇主申請聘僱中階技術人力 開放網路申辦

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）為留住中階技術人力，政府推動移工留才久用方案於4月30日上路，勞動部今天表示，為了便利雇主申辦，已經更改系統，讓雇主不用出門，就可在家透過網路申請。

台灣從4月30日起開放雇主聘僱外國人從事中階技術工作，目前開放外國人從事中階技術工作類別包括海洋漁撈工作、製造工作、營造工作、外展農務工作、農業工作（限蘭花、蕈菇、蔬菜）、機構看護工作及家庭看護工作。

勞動部今天表示，為了提供雇主便捷、單一的網路申辦管道，原本提供雇主申辦聘僱外國人的「移工申請案件網路線上申辦系統」，已更名為「外國人申請案件網路線上申辦系統」（https://fwapply.wda.gov.tw），雇主可以直接透過系統網路申辦。

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勞動部表示，若雇主要申請聘僱移工或中階技術工作外國人，都可利用工商憑證及自然人憑證，申請取得「外國人申請案件網路線上申辦系統」的帳號，就可以於線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門就可完成聘僱移工及中階技術工作外國人的送件申請程序。

勞動部也提醒，雇主如果針對聘僱中階技術工作外國人線上申辦方式有任何問題，可以撥打免付費諮詢電話0800-035-688，由專人提供諮詢服務，也可以至線上申辦系統查詢參考資料，歡迎民眾多加運用。（編輯：張芷瑄）1110525