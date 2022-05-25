更多編輯台推薦新聞：
「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍
科技

「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雇主申請聘僱中階技術人力 開放網路申辦

2022/5/25 11:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北25日電）為留住中階技術人力，政府推動移工留才久用方案於4月30日上路，勞動部今天表示，為了便利雇主申辦，已經更改系統，讓雇主不用出門，就可在家透過網路申請。

台灣從4月30日起開放雇主聘僱外國人從事中階技術工作，目前開放外國人從事中階技術工作類別包括海洋漁撈工作、製造工作、營造工作、外展農務工作、農業工作（限蘭花、蕈菇、蔬菜）、機構看護工作及家庭看護工作。

勞動部今天表示，為了提供雇主便捷、單一的網路申辦管道，原本提供雇主申辦聘僱外國人的「移工申請案件網路線上申辦系統」，已更名為「外國人申請案件網路線上申辦系統」（https://fwapply.wda.gov.tw），雇主可以直接透過系統網路申辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

勞動部表示，若雇主要申請聘僱移工或中階技術工作外國人，都可利用工商憑證及自然人憑證，申請取得「外國人申請案件網路線上申辦系統」的帳號，就可以於線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門就可完成聘僱移工及中階技術工作外國人的送件申請程序。

勞動部也提醒，雇主如果針對聘僱中階技術工作外國人線上申辦方式有任何問題，可以撥打免付費諮詢電話0800-035-688，由專人提供諮詢服務，也可以至線上申辦系統查詢參考資料，歡迎民眾多加運用。（編輯：張芷瑄）1110525

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族