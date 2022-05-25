鋒面降雨仁愛鄉、日月潭邊坡坍路樹倒 陸續搶修

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）鋒面帶來降雨，南投縣仁愛鄉台8線106公里處路樹倒塌扯斷電線桿，力行產業道路15.8公里處也有坍方，台21線61公里處日月潭朝霧碼頭路段昨晚路樹傾倒，工務單位陸續完成搶修。

氣象局發布大雨特報指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天北部、南投、屏東地區及花蓮、中南部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；根據氣象局資料，仁愛鄉合歡山頂測站昨天累積雨量97.5毫米，今天截至上午10時累積雨量19毫米。

交通部公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，省道台8線指標106公里處南投縣仁愛鄉榮興村路段因梅雨鋒面影響，今天清晨發現樹木及電線桿倒塌，造成道路雙向阻斷，經谷關工務段橫向聯繫台電公司配合斷電，並立即調派重機具搶修，配合南投縣警察局仁愛分局榮興派出所協助指揮交通，約上午9時恢復通車。

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另外，谷關工務段也透過訊息向居民表示，今天上午巡查谷關德基便道，路況正常，因雨勢緩和，中午12時班次開放通行，後續班次訊息將提前發布，若無訊息則正常開放，通行請注意路況，造成不便請鄉親體諒。

逢雨必坍的仁愛鄉投89線力行產業道路，指標15.8公里處翠巒路段也有坍方，機具今天進場清除落石完成，但當地人員指出，由於鋪設的水泥板路面多處下陷，須重新鋪設，力行產業道路15.8公里處今天不開放通行，居民須繞行梨山、大禹嶺、合歡山。（編輯：陳仁華）1110525