台科大開播Podcast 教中學生準備學習歷程

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台灣科技大學製播Podcast節目，陸續介紹各系所的差異，給予高中職學生製作學習歷程的建議。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年5月27日

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（中央社記者陳至中台北27日電）108課綱在高中推動「學習歷程」，今年起成為大專甄選的審查資料。台灣科技大學近日製播Podcast節目，將陸續介紹各系所的差異，給予高中職學生製作學習歷程的建議。

台科大今天發布新聞稿指出，教務處製播Podcast節目，以學生角度訪問系所主任、教師們，第一波將推出10集，可在多個Podcast平台收聽。

台科大教務長阮聖彰表示，希望透過Podcast製播，讓民眾更瞭解台科大的研究基礎、實作訓練環境。尤其普通高中學生對技職教育較為陌生，聆聽節目可以更深入瞭解。

擔任主持人的材料系學生邱允平表示，節目訪談中，教授多建議學生在選擇科系前，可實際造訪系所，瞭解成立的背景、教師們的研究內容，以便在學習歷程檔案上有邏輯、脈絡地呈現。可以多舉一些實際例子，具體描述自身的想法，而不是空講大道理，甄選時才不會被老師懷疑是抄來或看來。

台科大校長顏家鈺表示，台科大是擁有頂尖技職與研究型大學雙重特質的學校，學生來源也特別多元，有來自高職、高中、技優，還有來自世界各國的國際生。期待這樣多元組成的環境下，相互學習彼此的優點，成為最具競爭力的優勢人才。（編輯：管中維）1110527