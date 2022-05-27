高雄確診病例突破萬人 校園疫苗接種盼2週打完

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中央流行疫情指揮中心公布高雄27日新增1萬1270例確診，為高市首度確診破萬例。高雄市長陳其邁（左）表示，高雄診所快篩陽性預測值約90%，有1成可能是偽陽性，估計本日這樣的案例約有700多例。中央社記者曾以寧攝 111年5月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄市今天確診數首度超過萬人，高市府表示，預計快篩判陽的比率會不斷增加，而輝瑞兒童疫苗30日將開始校園接種，希望2週全部打完。

中央流行疫情指揮中心公布高雄今天新增1萬1270例確診，各縣市中僅次於新北、台中。高雄市政府召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會說明。

高雄市長陳其邁說，高雄診所快篩陽性預測值約90%，有1成可能是偽陽性，估計今天這樣的案例約有700多例。

高市衛生局簡任技正潘炤穎說，因高雄市診所醫生會發給快篩試劑，原本快篩陽性的要再進行PCR採檢，通常可在隔天收到PCR採檢結果，但是現在不用，所以這個族群的確診人數反映在今天，估計約有1200人。扣掉這些變數，整體跟昨天相比，略有上升。

高市府昨天宣布校園下週繼續取消實體課程，但兒童疫苗仍依原定30日開打，合約醫療院所則已經開放自行預約接種輝瑞兒童疫苗。潘炤穎表示，累計到目前，醫療院所已接種約8000劑輝瑞兒童疫苗。

至於校園接種規劃，高雄市政府教育局長謝文斌說，已陸續與學校敲定時間，預計接下來一週可以打超過5成，朝2週內全部打完努力，應屆畢業生也將安排在原校施打。目前家長意願調查，扣除已經施打莫德納疫苗的部分，願意接種輝瑞兒童疫苗的約有5成。

另外，林園區中芸漁港將舉行端午龍舟賽，有民眾反映，有移工確診會在船上隔離，擔心龍舟賽可能造成疫情擴散。潘炤穎表示，主辦單位已提出防疫計畫，且針對地方仕紳、民眾的意見，請主辦單位、漁會、意見領袖協商活動防疫措施。（編輯：唐聲揚）1110527