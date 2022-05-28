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環署：氣候變遷因應法完成初審 將進入朝野協商

2022/5/28 14:49
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）環保署今天表示，立法院初審溫室氣體減量及管理法修正草案，以氣候變遷因應法修正草案名稱完成初審，通過其中36條，雖然碳費徵收支用等26條尚無共識，將併同朝野協商處理。

環保署今天發布新聞指出，因應總統蔡英文去年4月22日世界地球日宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」後，行政院即展開淨零路徑研擬及配套法制作業。國家發展委員會先於今年3月30日公布「台灣2050淨零排放路徑」，相關部會就能源轉型、產業轉型等面向提出具體階段目標。

環保署表示，4月21日行政院院會再通過環保署所擬溫室氣體減量及管理法修正草案，隨即送立法院審議；立法院社環委員會也已於初審時，依照行政院送立法院的名稱「氣候變遷因應法」修正草案，通過法案名稱為「氣候變遷因應法」修正草案，並初審通過其中36條，其餘26條併同朝野協商處理。

環保署說明，初審通過的條文內容包含盤查查驗分級管理、效能標準管制及新設或變更排放源增量抵換、鼓勵自願減量、碳足跡標示、高溫暖化潛勢物質管制等，針對已通過且有共識的法條，環保署準備著手制定子法。

環保署指出，雖然立法院初審對於階段減量目標入法、各部門權責入法、調適工作及碳費徵收支用等尚未凝聚共識，環保署將積極與立法院朝野各黨團討論、溝通，以利修法完成。

有鑑於歐盟、英國、荷蘭等國家早已成立因應氣候變遷專責部門，環保署表示，環保署將改制為環境部，規劃新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署，即是關鍵對策之一。

其中的氣候變遷署，將統籌專責因應氣候變遷事宜，促進各部會淨零策略橫向溝通，包括推動因應碳邊境調整機制作法、碳費徵收及運用、綠色金融、減碳誘因等任務。（編輯：戴光育）1110528

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