端午連假訂房率僅3成 澎湖台南遊客較多

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（中央社記者余曉涵台北28日電）端午連續假期即將到來，不過今年再度受到COVID-19疫情影響，端午連續假期的訂房率平均僅3成，以各縣市訂房率來看，只有澎湖縣超過5成，台南則是約4成4、排名第2。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度衝擊國內觀光，連續2年的端午節住房率都受到影響，根據交通部觀光局最新統計，今年端午連假前2天的平均訂房率僅3成，去年在3級警戒期間，更只有5%，連1成都不到。

根據觀光局最新統計，截至27日，今年端午連續假期前2天的平均訂房率為30.06%，以端午連續假期的第1天，也就是6月3日訂房率30.76%最高，6月5日假期的最後一天跌到只剩16.83%。

以各縣市來看，端午節前2天平均訂房率，最高的是澎湖縣，訂房率為52.38%；其次是台南市，訂房率44.38%；第3名則是苗栗縣43.9%，連江縣的訂房率則為41.89%，其餘縣市訂房率都沒有超過4成。

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為了要鼓勵民眾端午出遊，觀光局則協調業者提出優惠方案，其中主題樂園部分，西湖渡假村提出12歲以下兒童免費入園；8大森林樂園不分票種，優惠1人新台幣200元；綠舞莊園日式主題遊樂區推出在萌寵互動區（羊駝、水豚），按讚粉專及IG，拍照+打卡，即贈送牧草1份。

另外，為了要振興國旅，觀光局也規劃9月推出新一波振興國旅計畫，團體旅遊規劃每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出加碼條件；自由行部分規劃民眾如於平日（週日至週四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元；主題樂園平日享票價3折優惠。（編輯：陳政偉）1110528