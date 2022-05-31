留學獎學金甄試錄取206人 每年最高補助3萬美金

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（中央社記者許秩維台北31日電）教育部今天公布111年留學獎學金甄試錄取名單，共有644人報名，擇優錄取206人，特殊生每年補助美金3萬元，最長可補助3年。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育國際專業領域的優秀青年人才，因此設置「留學獎學金甄試」，補助一般生（含一般學群及選送赴特定國家）每年美金1.6萬元，最長補助2年；特殊生（含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每年補助美金3萬元，最長補助3年。

留學獎學金獎助以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」、選送赴新南向國家及特殊身分學生，可選擇出國攻讀碩士或博士學位。

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教育部表示，今年合格報名人數計644人，擇優錄取206人，包括一般生一般學群172人，選送赴特定國家生24人（北歐10人、新南向國家14人）、特殊生10人（勵學優秀生2人、原住民生6人、身心障礙生2人）。

留學獎學金甄試審查成績單已於今天以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。（編輯：張芷瑄）1110531