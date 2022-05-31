布局後疫情時代 旅遊業、飯店業大舉徵才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北31日電）為布局後疫情時代旅遊商機，近期旅遊業者、飯店業者紛紛宣布大舉徵才，要把人力恢復到疫情前水準。

在疫苗逐漸都施打下，COVID-19疫情將邁向共存階段，隨著國際觀光市場復甦，台灣可望在下半年開放國境，讓觀光業者、飯店業者近期紛紛宣布大舉徵才，要將人力恢復到疫情前水準，布局後疫情時代的觀光商機。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，將擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際人才等，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫。

雄獅旅遊說，擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規劃人員、行銷企劃、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企劃、軟體工程師等，人才回聘計畫也同步進行，工作地點為台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地，員工還有機會海外輪調，錄取後將提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練。

雄獅集團發言人賴一青指出，目前雄獅台灣員工人數約1800名，透過集團擴大徵才計畫，目標將人力補足至疫情前水準，且目前雄獅旅遊在日本、泰國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸及香港等地，皆設有海外據點，韓國分公司也在整合設立中。

國泰飯店觀光事業日前也宣布聯合全台和逸、慕軒飯店6間飯店，將於北至南4梯次舉辦「國泰挺你 重薪出發」聯合招募會，規劃招募百名包括禮賓接待、房務服務、廚房餐飲、機電工程等各領域人才。

國泰飯店觀光事業表示，由建置人才訓練發展體系，完善職訓合一的制度，並攜手外部教學平台如天下學習、hahow好學校，提供全方位學習資源，公司更提供輪調機會，給員工有機會到不同品牌服務，提升綜合能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄洲際酒店也在5月逆勢徵才，總經理羅嘉麒表示，展望IHG在台灣的發展，不僅限於現有的11家酒店，已經在籌備中的阿里山英迪格酒店，以及未來即將啟動籌備的台中洲際酒店和台北洲際酒店也都將陸續開業。

羅嘉麒也說，更攜手業主遠雄集團，為酒店全體員工平均加薪5%，前線服務同仁加薪幅度上看7.5%，希望激勵更多餐旅業人才加入IHG集團，為台灣未來的國際餐旅業競爭力加值。（編輯：張芷瑄）1110531