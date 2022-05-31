佳格攜手杏一做公益 盼捐出3.6萬份長者營養品

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）營養健康食品企業佳格食品今天舉行以愛樂活記者會，首度對外分享「全家的營養健康夥伴」集團核心理念，並宣布攜手杏一推出「買一捐一」桂格公益營養組，目標提供全台3.6萬份營養補給給弱勢長者。

成立超過35年的佳格食品集團，以「全家的營養健康夥伴」為定位，延伸集團理念並展望台灣人口結構變化，今日正式發布「以愛樂活」社會公益倡議，展開跨世代呼籲，盼共同重視高齡社會下台灣長者健康營養的重要性，及說不出口的「陪伴」需求。

佳格食品集團CSR推動小組暨媒體發言人王馨敏表示，面對即將到來的2025年超高齡社會，佳格不斷思考與盤點自身角色，期盼為長者盡心力，此次透過合作夥伴的協力，盼推動台灣更多家庭重視長者健康營養的需求及陪伴行動。

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王馨敏表示，「以愛樂活」社會公益計畫包含兩大具體行動：與台灣運動營養學會合作拍攝「以愛樂活重返北橫」紀錄片，片中以8位長者及陪伴者重遊年輕時的青春舊地，見證陪伴可以是多元形式，願意拓展生活圈就有希望；同時，攜手國內通路杏一醫療用品推出「以愛樂活買一捐一」桂格公益營養組，目標捐出3.6萬份作為全台弱勢長者營養補給。

「讓人生下半場不再只剩回憶、而是繼續創造回憶」，佳格籌劃歷時9個月、拍攝全長15分鐘重返北橫紀錄片，邀請平均年齡67.3歲8位長者及其陪伴者，以3天完成6.1座101爬升高度、45公里步行長度北橫健行，並重現台灣曾經盛行一時的自強活動與團康晚會。（編輯：張均懋）1110531