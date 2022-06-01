疫情影響內需產業 住宿餐飲業增千人放無薪假

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，COVID-19國內疫情延燒到住宿餐飲業，這期較上期大增1061人，讓實施人數破2600人，讓總實施人數到1萬7193人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2578家，實施人數1萬7193人，與5月24日公布的實施家數計2479家，實施人數1萬5781人相比，這次家數增加99家，人數增加1412人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，這期減班休息反應了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，住宿餐飲業較上期新增1061人，其中不乏中大型飯店以及連鎖餐飲業來申請。

根據統計，這期住宿餐飲業實施人數為2610人，將近總實施人數的6成。

此外，黃維琛也提到，這期批發零售業也有稍微增加實施，而運輸倉儲業也有遊覽車公司申請實施減班休息，顯見疫情影響內需產業，減少民眾出遊、外出用餐等意願。

勞動部統計，這期實施人數最多的還是支援服務業9123人，其次為住宿餐飲業2610人、製造業1441人，家數部分，以支援服務業1472家最多，其次為批發零售323家、住宿餐飲業243家。（編輯：陳政偉）1110601