更多編輯台推薦新聞：
濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

疫情衝擊暑假旺季 觀光業盼國旅振興提早到7月中

2022/6/1 12:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部長王國材今天與觀光業者開會討論國旅振興，旅遊業者希望振興措施可以提前到7月15日實施，另外還提出多項訴求，像是解除禁團令等。

國內本土疫情嚴峻，交通部觀光局爭取到新台幣55億元協助觀光產業，根據規劃，民眾平日住宿補助每晚800元，入住星級旅館等加碼至每晚1300元，初步預計9月上路。

交通部長王國材今天邀集旅行、旅宿業者研商，旅行業者在會中提出「55億統籌分配款，旅行業應該至少分配35億」、「特色團遊延長到7、8月」、「解除禁止接待國外旅客及組出境」以及「比照健身房解除3劑令」等4點訴求。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁會後受訪表示，雖然現在有特色團遊的補助，但是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫情下，根本出不了團，讓業者看得到，吃不到。

蕭博仁說，暑假是出遊旺季，但也因為疫情，讓消費者轉為觀望，因此希望交通部可以把振興措施提早到7月15日實施，但王國材認為需要再與旅宿業、遊覽車、觀光遊樂園等代表討論。

蕭博仁透露，特色團遊部分，交通部還需要跟主計單位討論，但同意放寬認定，只要3天2夜的團或是入住星級旅館，都可獲加碼補助。（編輯：屈享平）1110601

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族