疫情衝擊暑假旺季 觀光業盼國旅振興提早到7月中

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（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部長王國材今天與觀光業者開會討論國旅振興，旅遊業者希望振興措施可以提前到7月15日實施，另外還提出多項訴求，像是解除禁團令等。

國內本土疫情嚴峻，交通部觀光局爭取到新台幣55億元協助觀光產業，根據規劃，民眾平日住宿補助每晚800元，入住星級旅館等加碼至每晚1300元，初步預計9月上路。

交通部長王國材今天邀集旅行、旅宿業者研商，旅行業者在會中提出「55億統籌分配款，旅行業應該至少分配35億」、「特色團遊延長到7、8月」、「解除禁止接待國外旅客及組出境」以及「比照健身房解除3劑令」等4點訴求。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁會後受訪表示，雖然現在有特色團遊的補助，但是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫情下，根本出不了團，讓業者看得到，吃不到。

蕭博仁說，暑假是出遊旺季，但也因為疫情，讓消費者轉為觀望，因此希望交通部可以把振興措施提早到7月15日實施，但王國材認為需要再與旅宿業、遊覽車、觀光遊樂園等代表討論。

蕭博仁透露，特色團遊部分，交通部還需要跟主計單位討論，但同意放寬認定，只要3天2夜的團或是入住星級旅館，都可獲加碼補助。（編輯：屈享平）1110601