校友捐防疫物資 北科大贈快篩試劑攜鄰里抗疫

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台北科技大學獲校友捐贈防疫物資，也致贈1200劑快篩試劑給校園周邊的民輝里、昌隆里、朱園里、梅花里，攜手對抗疫情。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月1日

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（中央社記者許秩維台北1日電）北科大校友合力集資，捐贈3000劑快篩、潔手皂、抗菌噴霧劑等防疫物資給母校；北科大也致贈1200劑快篩給校園周邊鄰里，攜手對抗疫情。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，學校已獲教育部配發足量的快篩試劑，這次再獲北科大EMBA校友會、桃園市北科大EMBA校友會捐贈快篩、潔手皂等防疫資源。

為善盡大學社會責任，北科大也致贈1200劑快篩試劑給校園周邊的民輝里、昌隆里、朱園里、梅花里，可用來提供經濟弱勢民眾檢測。

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台北市大安區民輝里里長陳威禎表示，里內懷生國宅的低收入、中低收入住戶多，北科大捐贈的快篩有如及時雨，可與近日企業捐贈的便當一起發放，共同服務弱勢；台北市大安區昌隆里里長王志剛也感謝北科大支援社區的篩檢量能，造福里內的弱勢族群及獨居長者們。

北科大校方提到，目前校內快篩試劑量能充足，依教育部規定，發給校內密切接觸者居隔期間每人3劑、自主應變者每人1劑；另外，也提供東校區宿舍、新北宿舍、南港宿舍管理及總務處等清消人員使用，截至5月底已發放超過1300劑。（編輯：陳政偉）1110601