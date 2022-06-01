鄭文燦參訪勝昌製藥廠 感謝擴大清冠一號產能

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天參訪勝昌製藥廠，感謝廠方在疫情期間擴大產能，紓解「台灣清冠一號」供應問題，也期許勝昌製藥廠及中醫團隊建立品牌，讓台灣的中醫領域更加進步。

鄭文燦下午至中壢區參訪勝昌製藥廠股份有限公司，瞭解藥材儲備情形及藥劑製程，他致詞時表示，勝昌製藥廠在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，多次與政府合作防疫，更是國內少數取得「台灣清冠一號」臨時藥證生產製造的中藥廠。

鄭文燦表示，目前國內製作「台灣清冠一號」的GMP中藥濃縮製劑廠共計8家，其中2家座落在桃園；因應需求提升，勝昌製藥廠也全力採購相關藥材，並調整產線優先製造中藥製劑，以最大產能紓解國內藥材供應問題。

勝昌製藥廠總經理李威著表示，由於「台灣清冠一號」可用於孕婦、小朋友及年長者，預估5年內治療COVID-19人數可達350萬，可創造出將近新台幣200億元產值。

李威著指出，在藥材庫存充足情況下，勝昌製藥廠的「台灣清冠一號」產能每月可安排20批，共計7200公斤；其中80%供應台灣市場，只保留1批供應國外市場。（編輯：陳仁華）1110601