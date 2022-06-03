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2022世界環境日 環署拍攝全民綠生活影片首發

2022/6/3 13:32
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）環保署表示，2022世界環境日主題為「我們只有一個地球」，環保署署長張子敬帶領全國縣市環保局長拍攝「2022世界環境日-全民綠生活．全國動起來」影片，並在今天臉書首發。

環保署今天發布新聞指出，今年2022世界環境日主題為「我們只有一個地球（Only One Earth）」，呼籲各國提出政策，推動更清潔、 更綠色永續的生活方式，實現與自然和諧共生，環保署也帶領各地方政府拍攝上述影片。

環保署說明，影片包含90秒影片1支（https://youtu.be/Kp5HKQnOn0o）及3分鐘影片1支（https://youtu.be/6esKWMgAmw4），今天在環保署官方粉絲專頁首發，並提供各縣市環保局同步推播，邀請全民推播、一起響應「淨零綠生活」。

這支由中央串聯地方拍攝的影片，觸及台灣頭到台灣尾，展現各縣市以「用在地」、「惜資源」、「護環境」三大核心價值，體現融合在地特色的轉型綠生活。

環保署說明，各縣市提倡的「淨零綠生活」特色包含台南市提倡「淨零轉型永續台南 綠能創電全國第一」、台中市提出「台中永續一六八 減碳減排一起來」、新竹市主打「科技減碳高 效率 新竹創新拚永續」、花蓮提出「淨零碳排 永續花蓮」、 金門展現「活力金門淨零島永續低碳綠生活」，朝低碳綠能推進。

以及台東縣提倡「慢經濟永續台東 山海低碳旅遊趣」、南投縣提出「綠色旅遊來南投，餐廳住宿通通有」、馬祖鼓勵 「賞鷗賞鹿踩星沙環保馬祖你我他」，則要發展綠色旅遊及綠色消費。

還有基隆市提出 「綠活環境快行動 基隆海洋永續情」、澎湖強調「淨零綠生活 減塑愛澎湖」，以落實無塑海洋的目標。（編輯：陳政偉）1110603

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