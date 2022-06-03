端午國道車流較108年減14.8% 估4日有14路段壅塞

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（中央社記者余曉涵台北3日電）高公局說，今天端午節車流量較108年同期相比減少14.8%，國道即時路況也顯示，下午5時國道全線大致正常並未有明顯壅塞路段。高公局也預估明天國道有14路段恐車多壅塞。

根據國道即時路況顯示，今天下午5時，國道路況大致順暢，各路段時速都能保持在60公里上。

交通部高速公路局說，今天國道大致正常，車流量跟108年端午節相比，減少14.8%。

高公局預估，明天是端午連假第2天，預估車流量達110百萬車公里，是平日的1.3倍。

高公局指出，明天包含國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統；國3土城至關西、快官至霧峰、關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5南港系統至頭城、宜蘭至坪林；國6舊正至霧峰系統等路段恐車多壅塞。

高公局表示，明天西部國道南下路段預估中午紓解，北上則要到晚間8時才會紓解；國5南下預估早上6時就會出現車潮，下午3時紓解，北上於上午11時就出現車潮，要到隔天凌晨0時才會紓解。

省道部分，公路總局發布新聞稿表示，截至下午4時止，北部地區尚有部分省道路段有車多情況，包含台2線龍門至福隆路段雙向、淡水竹圍至紅樹林路段東向、台64線中和銜接國3路段東向、台65線土城接國3路段南向，以及泰山至國1路段北向等路段。

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公路總局預估，明天是端午連假第2天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含上午時段台74線台中環線、台7線大溪到慈湖路段、台2線大武崙路段、台1線水底寮到楓港路段等；下午時段北部台2線淡水路段、台61線鳳鼻到香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋改建路段、南部台86線接國3關廟交流道、台88線鳳山到五甲路段、台9線南迴公路及東部礁溪等路段等。

省道管制措施部分，公路總局說，規劃封閉台68線南寮端西1k南下出口匝道、台61線（約72處）竹北新港三街一段與西濱路一段路口；竹南路段行經12處平交路口，且於90k+300處銜接國道3號西濱交流道，主線車流易受號誌路口及匝道儀控影響，也已規劃冷水坑、中美路、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11大山腳路等5處平交路口實施時段性封閉措施。（編輯：陳政偉）1110603