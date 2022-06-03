端午連假悶熱 7日鋒面報到降雨增

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中央氣象局表示，3日各地大多為多雲到晴天氣，白天各地高溫約攝氏32至34度，局部地區有機會再高一些，天氣悶熱。圖為新北市議長盃龍舟錦標賽參賽隊伍上午在微風運河練習備賽。中央社記者吳家昇攝 111年6月3日

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（中央社記者余曉涵台北3日電）氣象局今天表示，明、後天受到西南風影響，水氣會比較多一點，溫度方面高溫落在攝氏31度到34度，預計6日鋒面逐漸接近台灣，7日起到10日受到鋒面影響，降雨增加。

中央氣象局預報員張承傳今天告訴中央社記者，明、後天受到西南風影響，水氣會比今天多，中南部降雨會比今天還要明顯，不過其他地區都是晴到多雲，有短暫雷陣雨的天氣型態。

溫度方面，張承傳說，高溫約落在31度到34度，其中5日北部、東半部高溫有機會來到35度。

張承傳說，預計6日起鋒面接近台灣，7日到10日受到鋒面影響，北部降雨增加，將有短暫陣雨或雷雨，東半部降雨也會增加，西半部雨勢會轉趨明顯，溫度方面北部低溫有機會來到20度到21度，高溫也只有25度。（編輯：張芷瑄）1110603