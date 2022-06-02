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5月均溫24.47度創22年來新低 史上同期排第5

2022/6/2 17:53（6/2 18:06 更新）
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圖為5月週末台北信義商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局觀測，今年5月平均溫度攝氏24.47度，為史上同期第5名、也是2000年後的新低；5月初鋒面及冷空氣影響時間較長，下旬溫度表現大致正常偏涼，因此未能刷新最冷5月的記錄。

根據中央氣象局觀測，今年5月1日到5月18日的平均氣溫為23.5度，比氣候值低了2.18度，也是自1951年以來，同時期的第2低溫，僅略高於1953年的23.36度，也就是說，今年5月中上旬是69年以來最冷的5月。

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氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，最後統計今年5月均溫為24.47度，為史上同期第5低溫、也是2000年後的新低；前4名分別是1996年24.17度、1979年24.19度、1951年24.30度、1999年24.42度。

張承傳說，今年5月初的冷空氣較強，加上鋒面把冷空氣帶到台灣，影響時間拉長，導致5月初台灣溫度偏低；5月下旬溫度表現上大致為正常偏涼，因此最終平均未能創最冷5月的記錄。（編輯：管中維）1110602

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