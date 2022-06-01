端午連假注意高溫中南部短暫雨 6日西半部防大雨

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氣象局表示，2日起至端午連假各地防高溫。圖為民眾趁好天氣帶孩童到北市中央藝文公園遊玩。中央社記者鄭傑文攝 111年6月1日

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局表示，明天起至端午連假各地防高溫，預估中南部週末全天易有短暫雨，其他地區午後可能有大雨發生；6日至8日鋒面接近影響，天氣悶熱，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天一直到端午連假都是西南風的環境，3日（端午節）之前水氣較少，降雨以中南部沿海清晨到上午有零星短暫陣雨，其他地區則是午後有局部短暫陣雨，以大台北、東北部、東部平地較顯著。

黃恩鴻指出，4、5日水氣增多，中南部整天斷斷續續會有短暫雨或雷雨，空檔可以看到陽光，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，也有局部大雨發生的機會。

黃恩鴻提到，預估6日至8日受鋒面接近影響、加上西南風水氣明顯增多，全台降雨機會高。6日西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生；7、8日仍是鋒面影響期間，預計各地降雨情況都會持續。

氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機會，請加強注意。

根據氣象局網站，今天最高溫在屏東縣三地門達36.3度。黃恩鴻表示，該地主要是內陸地形，日照強烈易有高溫出現。

黃恩鴻說，接下來一直到5日各地高溫都與今天類似，高溫都在30度以上，部分地區仍可能會達35、36度；6日因降雨可能高溫會稍降1至3度，但未下雨的期間仍然悶熱。

黃恩鴻提醒，3日之前金門、馬祖地區全天不定時易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1110601