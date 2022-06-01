肉粽1顆熱量直逼便當 營養師籲搭配4蔬果更均衡

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（中央社記者張茗喧台北1日電）端午節必吃的肉粽暗藏高熱量，營養師提醒，1顆肉粽高達600大卡，直逼1個便當又不容易消化，建議每餐最多1顆粽再搭配綠花椰菜、番茄、奇異果或是木瓜等蔬果，補充維他命C與膳食纖維。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，民眾大多在家中自主防疫，戶外活動與運動量大幅減少，若是端午節放肆大吃粽子，當心消化不良又容易變胖。

癌症關懷基金會營養師柯曉彤近日發布新聞稿表示，傳統肉粽大多以糯米、五花肉、花生、鹹蛋黃等高油脂的食材所組成，北部粽還會先將糯米經油炒過，不但重油、重鹹，熱量也相當驚人，小小1顆熱量高達500至600大卡，直逼1個便當。

不只肉粽，甜粽熱量也相當可觀。柯曉彤說，甜粽以豆沙餡為主，製作時都會額外加入油和糖以增添風味，每顆熱量高達300至400大卡。

營養師趙函穎也表示，糯米本身就不容易消化，再加上高油、重鹹的食材，恐增加急性腸胃炎、胃食道逆流或脹氣等問題，尤其民眾在端午節期間經常把粽子當成主食，一餐就吃掉好幾顆，都會加重身體負擔。

趙函穎建議，一般民眾每餐最多吃1顆粽子就好，再搭配2份蔬菜和1份水果，補充膳食纖維與維他命C；至於有糖尿病、高血脂、心血管疾病等慢性疾病的患者，每天最好以1顆為限、每餐最多半顆，再搭配蔬菜水果一起食用。

趙函穎說，在蔬菜水果的選擇上，可以選擇CP值高又富含維生素C與膳食纖維的蔬果，例如綠花椰菜、番茄、奇異果或是木瓜，其中的維生素C是天然的抗氧化劑可以維持免疫機能、幫助緩解喉嚨痛或身體發熱等症狀，膳食纖維則可幫助腸胃道蠕動；腸胃比較不好的民眾也可以在餐前先吃1顆奇異果，不僅能幫助消化，還可以緩解脹氣、分解蛋白質。

不少民眾吃粽的同時還會淋上甜辣醬，但柯曉彤指出，粽子本身已有調味，沾醬不但熱量高、鈉含量也高，15公克就有60大卡熱量、超過200毫克的鈉，容易造成水腫和體重上升。

此外，在吃粽子的過程中，最好細嚼慢嚥，趙函穎說，每一口都咬20下可以促進消化酵素分泌，並且多多補充水分，加強油脂與澱粉代謝。（編輯：陳政偉）1110601