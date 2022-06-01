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雲林香瓜等3作物因雨受損 中央啟動天然災害救助

2022/6/1 14:52（6/1 15:06 更新）
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5月梅雨季鋒面為各地帶來降雨，雲林縣崙背鄉洋香瓜、香瓜受損，農委會主委陳吉仲（左2）1日在民進黨立委劉建國（左1）等人陪同下前往勘查，現場指示洋香瓜、香瓜和西瓜等3農作物啟動天然災害救助。中央社記者姜宜菁攝 111年6月1日
5月梅雨季鋒面為各地帶來降雨，雲林縣崙背鄉洋香瓜、香瓜受損，農委會主委陳吉仲（左2）1日在民進黨立委劉建國（左1）等人陪同下前往勘查，現場指示洋香瓜、香瓜和西瓜等3農作物啟動天然災害救助。中央社記者姜宜菁攝 111年6月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）5月梅雨季鋒面報到全台降雨，雲林縣崙背等鄉鎮的洋香瓜、香瓜受損，農委會主委陳吉仲今天現勘後指示，雲林縣洋香瓜、香瓜及西瓜等3農作物啟動天然災害救助。

「全軍覆沒」雲林縣瓜農廖國助說，洋香瓜一分地種植成本約新台幣2、3萬元，這次梅雨季後立即出現烈陽高照，藤蔓整個乾枯，根本無法採摘，即使採收，甜度也不足，無法進市場拍賣。

民進黨立委劉建國指出，今年5月梅雨季鋒面報到，全台各地降雨，雲林縣近10萬公頃、超過60萬台斤的洋香瓜泡水，農業損失嚴重。

劉建國表示，雲林縣崙背、褒忠、土庫、麥寮、元長及虎尾等鄉鎮，種植洋香瓜、香瓜、西瓜等瓜果，今年受到大雨等影響，持續有受損災情傳出，農委會都有持續關切及協助。

陳吉仲今天在劉建國、崙背鄉長李泓儀及褒忠鄉長陳建名等人陪同下，到崙背鄉勘查洋香瓜災損。

陳吉仲現勘後指示，雲林縣洋香瓜、香瓜及西瓜啟動天然災害救助。

另外，有農民在現場反映是否可以免除現場勘災，比照台中市的西瓜災損作業模式，只要符合標準，不需現場勘查即可補助。

陳吉仲對此回應，相關人員會回去調查天然災害救助適用的天氣參數，政府會簡化程序，讓農民可快速拿到救助金。

陳吉仲提到，目前「西瓜保險」已經開辦，保費的部分，農委會也將補助一半，歡迎農民申辦保險，讓農民能更有保障。（編輯：戴光育）1110601

雲林瓜農廖國助1日說，洋香瓜一分地種植成本新台幣2、3萬元，此次梅雨季後立即烈陽高照，藤蔓整個乾枯，根本無法採摘，即使採收，甜度也不足，無法進市場拍賣。中央社記者姜宜菁攝 111年6月1日
雲林瓜農廖國助1日說，洋香瓜一分地種植成本新台幣2、3萬元，此次梅雨季後立即烈陽高照，藤蔓整個乾枯，根本無法採摘，即使採收，甜度也不足，無法進市場拍賣。中央社記者姜宜菁攝 111年6月1日
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