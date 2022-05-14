首波梅雨報到 曾文等3座主要水庫進帳203萬噸

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水利署南區水資源局人員指出，14日凌晨零時至下午5時，曾文水庫和烏山頭水庫共進水125萬公噸，南化水庫及甲仙攔河堰越域引水共進水78萬公噸，儘管集水區雨勢不大，總進水量也有203萬公噸。圖為曾文水庫。（南區水資源局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）今年首波梅雨報到，台南局部地區24小時累積雨量逾100毫米，多集中在沿海地區，曾文、烏山頭及南化3座主要水庫集水區雨勢雖不大，總進水量也有203萬公噸。

中央氣象局南區氣象中心觀測，截至今天下午4時50分，台南市佳里區24小時累積雨量122.5毫米，安南區121毫米，七股區108毫米，西港區101毫米，安平區、麻豆區、將軍區、學甲區、下營區及安定區等行政區逾80毫米。

台南市北區開元人行地下道因抽水機控制面板故障，無法自動抽水，一度淹水至腳踝，封鎖禁止通行，直到下午2時修復面板後才恢復通行；安南區部份街道也有積水情形，但高度僅至腳踝。

水利署南區水資源局今天下午5時最新水情資料顯示，全台最大水庫的曾文水庫，集水區累積雨量28.2毫米，有效蓄水量1億4114萬公噸，蓄水率27.7%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，集水區累積雨量31毫米，有效蓄水量4621萬公噸，蓄水率58.41%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，累積雨量26.2毫米，有效蓄水量4858萬公噸，蓄水率54.37%。

南水局人員告訴中央社記者，今天截至下午5時，曾文水庫和烏山頭水庫共進水125萬公噸，南化水庫及甲仙攔河堰越域引水共進水78萬公噸。

南水局人員表示，曾文水庫還可容納上游集水區約900毫米降雨量，可有效減少曾文溪下游河川流量。目前南部地區水情正常，預估可穩定供水至7月底。（編輯：郭諭儒）1110514