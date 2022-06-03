端午連假首日 南北迴交通順暢旅宿住宿拉尾盤

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端午連假首日，南迴公路3日上午雖車流量比平常假日多，但仍保持順暢，知名景點多良火車站因疫情暫時關閉。（取自台東縣政府即時影像）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）端午連假首日，台東意外出現旅遊人潮，旅宿原訂房率僅約4成，今、明2天忽然增加超過6成；雖然人潮比預期多，但南、北迴交通今天上午維持順暢。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，端午節連續假台東旅宿原訂房率僅有3至4成間；不過今天意外暴增人潮。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭今天上午接受中央社記者電話訪問表示，原受到疫情影響，民眾出門意願不高，但今天忽然湧入訂單，今、明2天住房率飆高到6、7成。她今早到台東市富岡漁港看魚貨時，也是擠滿了遊客，前往綠島的船班幾乎客滿「沒想到遊客意外出現」。

根據海巡署東部分署統計，截至下午1時開往綠島有8船班，1941名遊客。開往蘭嶼4船班，有606名遊客。

今天上午南迴公路雖然車流量比平常假日多，但仍保持順暢。台東縣警察局大武分局表示，上午南迴公路由南進入台東相當順暢，平均時速都有60至70公里；預計尖峰時段落在4、5日上午9時點至12時，下午3時至晚上8時，5日南下車流將會變多。

警方表示，南迴公路知名景點「多良火車站」原關閉至6月1日，但端午節持續關閉休園，呼籲遊客不要前往，以免撲空。

另外，恢復通車後首次碰到連續假日的南橫公路，今天未出現塞車。台東縣警察局關山分局表示，雖然車流量比往日多，但仍持順暢。

約中午12時，南橫公路天龍飯店附近發生重型機車和自小客車對撞，雙向交通短暫受影響。關山分局交通組長張淵瑜表示，機車騎士受到輕傷，意識清醒，已送往關山慈濟醫院救治，事故現場隨即排除。（編輯：黃世雅）1110603

受COVID-19疫情影響，端午連續假期台東旅宿原訂房率僅有3至4成間，3、4日2天住房率突飆高到6、7成。台東富岡漁港擠滿遊客，前往綠島的船班幾乎都客滿。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月3日