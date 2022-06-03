學生確診增4229例 全國6320校停課

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教育部3日晚間公布最新確診學生統計數據，國內各級學校累計達22萬1571名學生染疫，確診學生本土個案突破22萬人。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月3日

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（中央社記者陳至中台北3日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增4229例，各級學校累計達22萬1571名學生染疫，全國共6320校全校或部分班級暫停實體課程。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年6月3日下午5時30分為止，共22萬1571名學生染疫，其中22萬912例是本土案例（較昨天統計增4227例），659例是境外移入（較昨天統計新增2例）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共5713校全校暫停實體課程，607校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：方沛清）1110603